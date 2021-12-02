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Движение поездов на Рижском направлении МЖД организовали по соседнему пути

Иван Юминов

Происшествия
Движение поездов на Рижском направлении МЖД организовали по соседнему пути
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Тушино Карта всех событий

С целью уменьшения опоздания электричек в сторону Москвы движение поездов на перегоне Тушино — Подмосковная организовано по соседнему пути. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в четверг, 2 декабря.

— Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов Рижского направления в сторону Москвы. На период оказания помощи человеку, который был травмирован в 18:37, на перегоне Тушино — Подмосковная движение поездов организовано по соседнему пути, — отмечается на сайте МЖД.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе.

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