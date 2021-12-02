Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о принадлежности Крыма

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжег мосты в отношениях с Украиной своим заявлением о принадлежности Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 2 декабря.

— Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? — задался вопросом министр.

Глава государства, как уточнил он, «существенно» сжег мосты в отношениях с Киевом. Таким образом Лукашенко сделал Белоруссию враждебной для Украины страной, приводит слова Кулебы сайт посольства страны в Латвии.

30 ноября Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Белорусский лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».