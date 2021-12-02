Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о принадлежности Крыма

Иван Юминов

В мире
Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о принадлежности Крыма
Фото: mfa.gov.ua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сжег мосты в отношениях с Украиной своим заявлением о принадлежности Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 2 декабря.

— Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? — задался вопросом министр.

Глава государства, как уточнил он, «существенно» сжег мосты в отношениях с Киевом. Таким образом Лукашенко сделал Белоруссию враждебной для Украины страной, приводит слова Кулебы сайт посольства страны в Латвии.

30 ноября Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года. Белорусский лидер добавил, что намерен посетить полуостров по договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
Дмитрий Кулеба Крым Александр Лукашенко
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте