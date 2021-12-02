Найден водитель, сбивший мальчика в центре Москвы

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Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 3 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя Mercedes, сбившего десятилетнего мальчика на Бульварном кольце. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Отмечается, что нарушитель привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, передает Telegram-канал.

В четверг, 2 декабря, водитель автомобиля Mercedes сбил десятилетнего мальчика на Бульварном кольце, после чего скрылся.

Инцидент произошел на Гоголевском бульваре, у дома номер 3. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба.

22 ноября в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходит с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00.

Ранее столичные госавтоинспекторы составили портрет среднестатистического пострадавшего в дорожных авариях, проанализировав статистику ДТП за первые десять месяцев этого года.