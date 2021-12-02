Найден водитель, сбивший мальчика в центре Москвы
Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя Mercedes, сбившего десятилетнего мальчика на Бульварном кольце. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».
Отмечается, что нарушитель привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, передает Telegram-канал.
В четверг, 2 декабря, водитель автомобиля Mercedes сбил десятилетнего мальчика на Бульварном кольце, после чего скрылся.
Инцидент произошел на Гоголевском бульваре, у дома номер 3. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба.
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