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Захарова сделала замечание перешедшей на английский журналистке из Грузии

Иван Юминов

Политика
Захарова сделала замечание перешедшей на английский журналистке из Грузии
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к грузинской журналистке, перешедшей на английский язык во время пресс-подхода министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

— Тамара, извините, пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски, — сказала дипломат.

Поводом для ее обращения стал вопрос журналистки Тамары Нуцубидзе на английском языке. Захарова попросила ее говорить по-русски, но Нуцубидзе настояла на выборе языка, отмечает РИА Новости.

2 декабря Лавров провел встречу с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном в Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ. Встреча, как уточнил он, была непродолжительной, но Москва попытается сделать шаг по договоренностям, достигнутым лидерами стран в Женеве. Их смысл в том, чтобы при всех различиях США и Россия осуществляли ответственный подход, осознавая значение государств для глобальной стабильности, заключил министр.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

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