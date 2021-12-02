Полиция задержала вооруженного мужчину около штаб-квартиры ООН

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Вооруженный человек около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке задержан. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 2 декабря.

— Все чисто, — приводит слова полицейского сайт агентства.

2 декабря СМИ сообщили, что усиленные наряды полиции прибыли на Первую авеню около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за вооруженного мужчины. Перед зданием стояли несколько патрульных машин с включенными световыми сигналами, а также микроавтобус с полицейскими в спецэкипировке и оружием.

Около одного из входов в штаб-квартиру, как уточняется, находился вооруженный мужчина. Здание было закрыто на вход и выход, представители департамента безопасности ООН занимались оценкой ситуации.

3 августа СМИ сообщили, что сотрудник полиции скончался в результате стрельбы возле здания Пентагона. Происшествие случилось на близлежащей станции метро, которой ежедневно пользуются тысячи сотрудников, чтобы попасть в штаб-квартиру Минобороны.

Как минимум троих пострадавших доставили в больницы. Поезда метро и автобусы временно объезжали данную местность и не совершали там остановки.