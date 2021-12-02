Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден обнародовал новый план борьбы с коронавирусом в США

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Байден обнародовал новый план борьбы с коронавирусом в США
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден представил новый план борьбы с коронавирусом в стране в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в четверг, 2 декабря.

— Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период... Он не включает возможности шатдауна и локдауна, — рассказал глава государства.

Администрация, как уточнил он, планирует сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения. Новый план действий включает пять пунктов: расширение доступа граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для «семейных» вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования, увеличение численности групп реагирования на пандемию, а также активизацию усилий по глобальной вакцинации, отмечается на сайте Белого дома.

1 декабря федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный запрет на распоряжение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских сотрудников. Принятие акта в Конгрессе, как уточняется, не будет автоматически означать конституционность данного решения. Период пандемии обуславливает важность выполнения принципа разделения властей во избежание ущемления свобод, подчеркивается в документе.

1/3
2/3
3/3

6 ноября сообщалось, что не менее 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Айова, Небраска, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Арканзас и Северная Дакота.

Читайте также:
Коронавирус США Джо Байден
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте