Байден обнародовал новый план борьбы с коронавирусом в США

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден представил новый план борьбы с коронавирусом в стране в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в четверг, 2 декабря.

— Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период... Он не включает возможности шатдауна и локдауна, — рассказал глава государства.

Администрация, как уточнил он, планирует сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения. Новый план действий включает пять пунктов: расширение доступа граждан к бустерным вакцинам, открытие клиник для «семейных» вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования, увеличение численности групп реагирования на пандемию, а также активизацию усилий по глобальной вакцинации, отмечается на сайте Белого дома.

1 декабря федеральный судья в американском штате Луизиана Терри Даути вынес предварительный общенациональный запрет на распоряжение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса медицинских сотрудников. Принятие акта в Конгрессе, как уточняется, не будет автоматически означать конституционность данного решения. Период пандемии обуславливает важность выполнения принципа разделения властей во избежание ущемления свобод, подчеркивается в документе.

1/3 2/3 3/3

6 ноября сообщалось, что не менее 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Айова, Небраска, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Арканзас и Северная Дакота.