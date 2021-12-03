Инспектор ДПС под Волгоградом применила оружие для задержания нарушителя

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД РФ по городу Волжскому Волгоградской области задержан водитель, создававший угрозу жизни для окружающих. Инспектору ДПС пришлось применить табельное оружие при задержании нарушителя. Об этом сообщается во вторник, 2 декабря, на сайте МВД России.

В среду, 1 декабря, на улице Пушкина сотрудники ДПС заметили автомобиль с полностью тонированными стеклами. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, создавая опасность другим участникам дорожного движения. Инспекторы приняли решение преследовать нарушителя.

— Инспектором ДПС было принято решение применить для остановки табельное оружие. Женщина-полицейский на ходу произвела предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные — по колесам, — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В МВД отметили, что несмотря на поврежденные шины автомобиля, нарушитель не остановился. Продолжив движение, он наехал на полицейского, а потом его машина столкнулась со служебным автомобилем. Выскочив из салона, двое неизвестных попытались сбежать, а один остался в машине.

Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток. Сотрудником территориального подразделения СКР в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, несовершеннолетний задержан. Кроме того, по фактам нарушений Правил дорожного движения составлены административные протоколы.

02_12_21_km_Volgograd_pogonya_primenenie_tabelynogo.mp4 / Видео: МВД России

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