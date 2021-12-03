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«Я дралась»: Гузеева призналась, как отвадила соперницу от своего супруга

Юлия Курганова

Общество
«Я дралась»: Гузеева призналась, как отвадила соперницу от своего супруга
Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева замужем третий раз. Она много лет счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, которому 20 лет назад родила дочь Ольгу. А вот первым супругом артистки был оператор Илья Древнов, их союз был очень драматичным и непростым. Гузеева рассказала, как ей однажды пришлось отвадить поклонницу от мужа.

— У меня был муж, которого я сильно любила. И одна такая нам все время звонила, звонила-звонила, ассистентка по актерам. И вот в Доме кино очень много народу, какая-то премьера, мы все выпили шампанского, и вот она. Думаю, что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я замужем, — поведала ведущая откровенно.

Она заметила, что супруг был «как скорая помощь», не мог отказать никому. И с той самой ассистенткой по телефону наговорил, как выразилась Гузеева, сто часов.

— Меня накрыло, я сказала, что я в туалет, и вот мы с ней в этом туалете. И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: «Последний раз тебе говорю!». Я дралась, я отстаивала свое место под солнцем! — заявила актриса в передаче «Давай поженимся» на Первом канале.

Звезда отметила, что поступила в той ситуации правильно, она просто боролась за свое счастье.

Илья Древнов после развода с Ларисой Гузеевой вскоре умер из-за своего пристрастия к запрещенным веществам.

В конце сентября Гузеева рассказала о харассменте на работе. Актриса и телеведущая сообщила о домогательствах со стороны режиссеров. Она не отрицает, что такие случаи в ее биографии были, но называть имена она не считает нужным.

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