Аналитики предупредили россиян о росте цен на одежду и обувь на четверть

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В 2021 году цены на одежду и обувь в российских ритейлерах увеличились на 10-15 процентов, в следующем году они могут подняться еще на 20-25 процентов. Об этом сообщили аналитики Fashion Consulting Group.

По их словам, причиной этого является подорожание фурнитуры, тканей и перевозки.

Управляющий партнера сети «Эконика» Сергея Саркисова сообщил, что ткань подорожала в этом году в среднем на 15 процентов, логистические услуги — на 20 процентов, а себестоимость производства обуви выросла на 7-15 процентов.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что ритейлеры смогли компенсировать подорожание работой с ассортиментной линейкой и оптимизацией себестоимости, но только частично. Средний чек увеличился незначительно, что, по словам эксперта, отражает ограниченный рост покупательской способности населения.

Аналитики считают, что в 2022 году цены в различных сегментах могут прибавить треть от нынешний показателей. Наибольшее подорожание ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30–40 процентов.

— Более сдержанно, в пределах 20–25 процентов, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10–20 процентов, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям, — сказала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

В федеральной антимонопольной службе пояснили, что не контролируют цены на одежду и обувь. В Минпромторге России отметили, что такая статистика о подорожании товаров легкой промышленности встречается в период, который предшествует выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед очередным сезоном, передают «Известия».

Эксперты предупредили россиян о подорожании смартфонов в 2022 году. Цены на смартфоны могут подняться на 15–17 процентов, сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. Он отметил, что растет стоимость процессоров, на которые зачастую приходится пятая часть цены готовых устройств.