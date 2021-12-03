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Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает вакцину «Спутник V»

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает вакцину «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской вакцины «Спутник V» из-за бюрократических препятствий. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

Он подчеркнул, что в России не видят причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, так как эффективность вакцины подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и данными из многих стран.

— Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер, — заявил Дмитриев изданию La Nacion.

Глава РФПИ отметил, что одобрение ВОЗ вакцины «Спутник V» позволит российским гражданам въезжать в еще большее число стран.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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