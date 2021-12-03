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СМИ: Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при покупке авиабилетов

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ: Минтранс отказался от идеи проверки QR-кодов при покупке авиабилетов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Министерство транспорта России изменило позицию о необходимости проверки QR-кодов, которые свидетельствуют о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, источники, близкие к ведомству.

Когда проверка станет обязательной, то сертификат необходимо будет предъявлять только перед регистрацией на рейс, отметили источники.

— QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, — сказано в публикации газеты «Ведомости».

Планируется, что после приобретения билета авиакомпания пришлет пассажиру без сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале Госуслуг, уведомление о необходимости получить QR-код.

Если сертификат к началу регистрации на рейс не появится на Госуслугах, то авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней вернет полную стоимость билета.

Собеседник издания сообщил, что Минтранс представит скорректированную позицию во вторник, 7 декабря, на встрече с депутатами в комитете по транспорту Государственной думы.

16 ноября Минтранс РФ назвал сроки введения QR-кодов для перелетов. Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов сообщил, что ведение в России закона о QR-кодах для авиаперелетов запланировали максимум на февраль 2022 года. Он отметил, что такая мера позволит обезопасить пассажиров от возможного распространения коронавирусной инфекции на борту самолетов.

12 ноября в Государственную думу внесли законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Согласно положениям проектов, документы не понадобятся для посещения аптек, а также организаций с продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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