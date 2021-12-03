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Мандарины традиционно подорожали в России в преддверии Нового года

Полина Долганова

Общество
Мандарины традиционно подорожали в России в преддверии Нового года
Фото: unsplash

В преддверии Нового года в России традиционно подорожали мандарины. Об этом сообщают эксперты.

Специалисты проанализировали средние цены на мандарины в ноябре 2021 и 2020 года.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков уточнил, что мандарины можно купить в российских магазинах в любое время года, однако пик их популярности приходится на месяцы перед Новым годом.

Согласно данным Руспродсоюза, в настоящее время оптовые цены на мандарины варьируются от 80 до 138 рублей за килограмм. Средняя цена на этот продукт составляет 110 рублей. Эта цена примерно на 20 рублей превышает прошлогоднюю стоимость.

При этом Новый год — не единственная причина роста цен. Стоимость мандаринов также возросла из-за сокращений поставок из Турции и логистических трудностей, передает РИА Новости.

Кроме того, продажи спиртных напитков в преддверии новогодних праздников увеличиваются в полтора–два раза. Благодаря высокому спросу ретейлеры не повышают цены на алкогольную продукцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, в предпраздничный сезон ретейлеры «работают на объем».

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