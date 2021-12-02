Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, вырастут ли цены на алкоголь к новогодним праздникам

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Новый год - 2022 Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, вырастут ли цены на алкоголь к новогодним праздникам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продажи спиртных напитков в преддверии новогодних праздников увеличиваются в полтора–два раза. Благодаря высокому спросу ретейлеры не повышают цены на алкогольную продукцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, в предпраздничный сезон ретейлеры «работают на объем».

— Зимние праздники — горячий период, поэтому нет никакого смысла дополнительно повышать цены на алкоголь, — сказал эксперт.

Сейчас в среднем литр водки в магазинах продается за 600 рублей. В начале следующего года ситуация с ценами на спиртные напитки изменится.

— С 1 января минимальная розничная цена на весь сегмент крепких горячительных напитков повысится, поскольку вырастут акцизные ставки. Так, если в настоящее время бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 243 рубля, то в течение января она подорожает до 261 рубля, то есть на 18 рублей, — сказал Дробиз.

При этом он выразил уверенность, что грядущего повышения цен потребитель не ощутит.

— Алкогольная продукция дорожает ежегодно на пять–восемь процентов. Цена повышается постепенно в течение первого квартала наступившего года, — пояснил эксперт.

В основном в России пьют дешевую водку, стоимость которой не превышает 300 рублей (за бутылку объемом 0,5 литра), рассказал собеседник «ВМ». При этом среди потребителей среднего класса данный напиток, по словам эксперта, является не самым популярным алкоголем.

— Они предпочитают больше коньяк, ром, текилу, виски, глинтвейн и другие виды спиртосодержащей продукции, — уточнил специалист.

Читайте также:
Новый год Алкоголь Цены
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Все мнения
О проекте