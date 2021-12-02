Эксперт рассказал, вырастут ли цены на алкоголь к новогодним праздникам

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Продажи спиртных напитков в преддверии новогодних праздников увеличиваются в полтора–два раза. Благодаря высокому спросу ретейлеры не повышают цены на алкогольную продукцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, в предпраздничный сезон ретейлеры «работают на объем».

— Зимние праздники — горячий период, поэтому нет никакого смысла дополнительно повышать цены на алкоголь, — сказал эксперт.

Сейчас в среднем литр водки в магазинах продается за 600 рублей. В начале следующего года ситуация с ценами на спиртные напитки изменится.

— С 1 января минимальная розничная цена на весь сегмент крепких горячительных напитков повысится, поскольку вырастут акцизные ставки. Так, если в настоящее время бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 243 рубля, то в течение января она подорожает до 261 рубля, то есть на 18 рублей, — сказал Дробиз.

При этом он выразил уверенность, что грядущего повышения цен потребитель не ощутит.

— Алкогольная продукция дорожает ежегодно на пять–восемь процентов. Цена повышается постепенно в течение первого квартала наступившего года, — пояснил эксперт.

В основном в России пьют дешевую водку, стоимость которой не превышает 300 рублей (за бутылку объемом 0,5 литра), рассказал собеседник «ВМ». При этом среди потребителей среднего класса данный напиток, по словам эксперта, является не самым популярным алкоголем.

— Они предпочитают больше коньяк, ром, текилу, виски, глинтвейн и другие виды спиртосодержащей продукции, — уточнил специалист.