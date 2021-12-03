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Жители столицы проголосовали за благоустройство переулков Арбата и Хамовников

Виктория Сикерина

Город
Жители столицы проголосовали за благоустройство переулков Арбата и Хамовников
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Денежный переулок Карта всех событий

Пользователи портала «Активный гражданин» поддержали проект благоустройства переулков районов Арбат и Хамовники в центре столице. Соответствующие работы планируют начать в 2022 году.

Основная задача специалистов при благоустройстве указанных территорий — сохранение исторического облика улиц и создание комфортной городской среды. За такое решение проголосовали 76 процентов москвичей. Также они положительно оценили расширение тротуаров, дополнительное озеленение, обновление систем уличного освещения и многие другие идеи.

При этом девять процентов пользователей затруднились ответить, а еще семь — доверили специалистам данный вопрос.

Всего в голосовании приняли участие 176 075 жителей столицы.

Уточняется, что в ходе работ специалисты восстановят историческую брусчатку, сохранят канализационные люки, таблички и другие элементы, а также создадут карманы для автостоянок и организуют станции для зарядки электромобилей.

— Изменения коснутся Денежного, Глазовского, Плотникова, Гагаринского, Большого Афанасьевского, Чертольского, Большого Левшинского, Большого и Малого Могильцевских, Староконюшенного, Хрущевского, Нащокинского, Большого и Малого Власьевских, Чистого, Пречистенского, Кривоарбатского переулков, а также Сивцева Вражека, — говорится в сообщении официального сайта мэра Москвы.

До этого сообщалось, что пользователи портала «Активный гражданин» выразили мнение по поводу модернизации комплекса для авиамоделистов в столичном районе Чертаново Центральное. 75 процентов горожан проголосовали за изменения.

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