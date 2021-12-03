Более 1,7 миллиарда рублей выделят на поддержку медиков в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В следующем году на оказание новых мер поддержки медиков в Подмосковье выделят порядка 1,7 миллиарда рублей.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с первого января 2022 года вводятся новые меры поддержки медработников — ежемесячные выплаты и компенсации.

Так, пятнадцать категорий медицинских работников смогут получить компенсацию за аренду съемного жилья. Ее размер составит 20 000 рублей в месяц. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 1,8 тысячи медицинских специалистов региона.

Кроме того, дополнительные денежные средства получат водители скорой и неотложной помощи и операторы горячих линий, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Сообщается, что на операторах в настоящее время лежит колоссальна нагрузка, так как у жителей региона возникает большое количество различных вопросов.

До этого стало известно, что подмосковные муниципалитеты получили 39 машин скорой помощи. До середины декабря автопарк скорой увеличится еще на 135 машин. В общей сложности в этом году округа региона получат 341 новый автомобиль.