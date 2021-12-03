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Эксперты рассказали, на что готовы москвичи ради новогодних подарков

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год - 2022
Общество
Эксперты рассказали, на что готовы москвичи ради новогодних подарков
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около 26 процентов жителей столицы готовы выйти на подработку, чтобы позволить себе подарки в честь Нового года. При этом 61 процент горожан готов трудиться в декабре, январе и даже в сами праздники ради презентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Авито Работа» и Part-time.

Эксперты отметили, что 62 процента москвичей заранее начинают копить на подарки родным и близким. Остальные предпочитают не откладывать деньги, а еще четыре процента и вовсе игнорируют такую традицию.

— При этом по всей стране мужчины чаще женщин не поздравляют близких с Новым годом (шесть процентов против трех процентов). Молодым людям в возрасте до 24 лет приходится откладывать чаще других (72 процента респондентов), а среди людей старше 35 лет откладывает 61 процент. Молодежь также на первом месте среди тех, кто не покупает подарки на праздник, — заявили специалисты.

Также в преддверии Нового года 67 процентов жителей города сокращают каждодневные траты с целью сохранить денежные средства на покупку подарков. Еще 26 процентов выходят на подработку, а остальные 16 процентов берут дополнительные часы на основной работе.

В среднем москвичи тратят на новогодние презенты 5–10 тысяч рублей, говорится в исследовании.

До этого Дед Мороз рассказал, что взрослые и дети просят в подарок на Новый год. Он сообщил, что дети чаще всего просят гаджеты, а взрослые — квартиры.

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