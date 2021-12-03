Новогодние утренники в столичных школах и детских садах пройдут без родителей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В преддверии Нового года общеобразовательные школы и детские сады Москвы проведут праздничные утренники без родителей и других зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в пятницу, 3 декабря.

В ведомстве объяснили, что одна из главных задач городских образовательных учреждений — обеспечение безопасности детей от коронавирусной инфекции.

— Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что родители детей получат видеоролики мероприятия или смогут подключиться к онлайн-трансляции утренника, пишет РИА Новости.

29 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о появлении в мобильном приложении Московской электронной школы (МЭШ) сервиса, в котором школьники столицы смогут создать свое портфолио с достижениями в олимпиадах, науке, творчестве и спорте. В приложении также можно отметить свое посещение учреждений культуры, музеев и театров, «зачекинившись».