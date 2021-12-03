Инфекционист рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом

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Чтобы «Спутник V» приняли в Европе, нужно разрешить зарубежные вакцины в России, это еще и увеличит темпы вакцинации. Такое заявление сделал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Эксперт отметил, что российская сторона предоставила все необходимые документы для регистрации вакцины.

— А дальше уже это должно быть подтверждено принимающей стороной, то есть Западом. Учитывая, что Израиль уже признал российскую вакцину «Спутник V», будем надеяться, что в ближайшее время произойдет переломный момент, — подчеркнул он в комментарии НСН.

При этом инфекционист добавил, что в случае одобрения российской вакцины за рубежом необходимо будет сделать ответное действие. Специалист подчеркнул, что не видит никаких медицинских препятствий к этому, достаточно существующих данных для того, чтобы начать процедуру регистрации.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал главное отличие «Спутника М» от вакцины для взрослых. По его словам, вакцина «Спутник М» — это то же самое, что вакцина «Спутник V» — аденовирус 26-го или 25-го типа, в геном которого встроен коронавирусный ген, отвечающий за формирование иммунитета к этому вирусу. Данный вирус сделан так, что он не способен размножаться в организме взрослого или ребенка.