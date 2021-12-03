Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Инфекционист рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Чтобы «Спутник V» приняли в Европе, нужно разрешить зарубежные вакцины в России, это еще и увеличит темпы вакцинации. Такое заявление сделал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Эксперт отметил, что российская сторона предоставила все необходимые документы для регистрации вакцины.

— А дальше уже это должно быть подтверждено принимающей стороной, то есть Западом. Учитывая, что Израиль уже признал российскую вакцину «Спутник V», будем надеяться, что в ближайшее время произойдет переломный момент, — подчеркнул он в комментарии НСН.

При этом инфекционист добавил, что в случае одобрения российской вакцины за рубежом необходимо будет сделать ответное действие. Специалист подчеркнул, что не видит никаких медицинских препятствий к этому, достаточно существующих данных для того, чтобы начать процедуру регистрации.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн назвал главное отличие «Спутника М» от вакцины для взрослых. По его словам, вакцина «Спутник М» — это то же самое, что вакцина «Спутник V» — аденовирус 26-го или 25-го типа, в геном которого встроен коронавирусный ген, отвечающий за формирование иммунитета к этому вирусу. Данный вирус сделан так, что он не способен размножаться в организме взрослого или ребенка.

Читайте также:
ревакцинация Вакцина «Спутник V» Коронавирус
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте