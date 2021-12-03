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Мурашко рассказал о расширенном списке медотводов к вакцинации

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко рассказал о расширенном списке медотводов к вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Медотводы к вакцинации от COVID-19 будут выдаваться на основании противопоказаний, указанных в инструкциях к препаратам. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, расширенный список медотводов уже сформирован. В настоящее время его рассматривают эксперты.

Мурашко уточнил, что причиной для получения медотвода может быть в первую очередь аллергия и острые инфекционные заболевания.

— Сейчас обсуждается еще ряд заболеваний, преимущественно относящимся к временным. Сказать, что есть большой список противопоказаний, — конечно же, нет, — цитирует министра РИА Новости.

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До этого в СМИ появилась информация, что Минздрав РФ в скором времени выпустит расширенный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Он может появиться в середине декабря. Проект уже направили в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения.

3 декабря также стало известно, что сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией в настоящее время переоформляют на портале госуслуг со сроком действия 12 месяцев.

В Москве уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции превысил 60 процентов. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Однако в большинстве регионов эпидемическая ситуация остается сложной. Но темпы вакцинации снижать нельзя, убеждены эксперты. О вакцине, ее новых формах, противопоказаниях к прививкам и последствиях при отказе от них корреспондентам «Вечерней Москвы» рассказали юристы и врачи.

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