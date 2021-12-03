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Сойкин день пройдет в столичном Биологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
Сойкин день пройдет в столичном Биологическом музее
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева 11 декабря приглашает взрослых и детей на Сойкин день. Удивительная птица способствует распространению дубов, запасая на зиму до четырех килограммов желудей. На празднике гостям музея расскажут, как она переносит желуди и как находит тайники.

Сойка способна подражать пению других птиц, человеческой речи и воспроизводить разные звуки. Научные сотрудники расскажут о птицах в мифах и легендах и о птицах-пересмешниках.

Юные посетители смогут проявить свою творческую фантазию на мастер-классах, где сделают сойку-игрушку для новогодней елки и кормушку для птиц. В музее расскажут и о том, как правильно кормить птиц зимой, вспомнят пословицы, поговорки и народные приметы, связанные с птицами.

В программе праздника также значится «Сойкина игротека», пазлы, кроссворды, лото и теневой театр.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

До конца февраля в Биомузее открыта выставка «Арт-орнитология». Наука и искусство по-разному отражают мир. Проект объединяет научный и художественный взгляды в работах двух художников-анималистов — Софии Шуховой и Евгения Коблика.

Посетители увидят работы Софии Шуховой, посвященные певчим птицам Юго-Восточной Азии, их роли в культуре и влиянию незаконной торговли животными на редкие виды. А рисунки Евгения Коблика тонко и точно передают наблюдения в природе.

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