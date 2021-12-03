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Водителя Cadillac задержали после стрельбы в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Водителя Cadillac задержали после стрельбы в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 2-я Брестская улица Карта всех событий

Водителя Cadillac задержали после стрельбы на 2-й Брестской улице в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в пятницу, 3 декабря.

По данным «ВМ» задержанным за стрельбу может быть некий Дмитрий М. Ранее он неоднократно получал штрафы за превышение скорости, а также имел судимость по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По словам представителя пресс-службы МВД по Москве, конфликт произошел недалеко от дома 76 на Большой Грузинской. Пострадавший находится в карете скорой помощи.

Стрельба в Москве

Днем 3 декабря в центре столицы произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу из пневматического оружия. Один человек пострадал.

По словам информированного источника «ВМ», инцидент произошел на 2-й Брестской улице. Водитель автомобиля Cadillac повздорил с таксистом, в какой-то момент он достал травмат и выстрелил в своего оппонента. После этого стрелок с места происшествия скрылся.

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