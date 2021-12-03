Министр обороны Украины оценил численность российских войск у границы

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Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 3 декабря, заявил, что численность российских войск у границы страны, которые в будущем якобы могут быть причастны к эскалации, составляет 94,3 тысячи военных.

— Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тысячи человек, — цитирует главу Минобороны Украины РИА Новости.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине и лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.