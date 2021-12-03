Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анастасия Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 50 процентов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Анастасия Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 50 процентов
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снизилась более чем на наполовину. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 3 декабря, в ходе международного форума гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ».

— Заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50 процентов, — отметила она.

Заммэра уточнила, что давление пандемии коронавируса оказывает влияние даже тогда, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Однако координация сил гражданского общества и врачей помогает преодолеть эти сложности, цитирует РИА Новости ее слова.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3600 человек от COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 783 316 пациентов.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. По его словам, в последние семь дней эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через неделю.

Читайте также:
Москва Пандемия Анастасия Ракова
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте