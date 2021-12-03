Анастасия Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве на 50 процентов

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снизилась более чем на наполовину. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 3 декабря, в ходе международного форума гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ».

— Заболеваемость в Москве снизилась больше чем на 50 процентов, — отметила она.

Заммэра уточнила, что давление пандемии коронавируса оказывает влияние даже тогда, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Однако координация сил гражданского общества и врачей помогает преодолеть эти сложности, цитирует РИА Новости ее слова.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3600 человек от COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 783 316 пациентов.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число больных коронавирусной инфекцией снижается в столичных медицинских учреждениях. По его словам, в последние семь дней эпидемиологическая ситуация в столице стабилизировалась. Однако дальнейшие сценарии по коронавирусу будут ясны еще через неделю.