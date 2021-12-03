Новым гендиректором компании VK станет Владимир Кириенко

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Первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко станет новым генеральным директором интернет-холдинга VK. Об этом в пятницу, 3 декабря, пишет РБК.

— Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома», рассказал РБК источник, близкий к VK, и подтвердил медиаменеджер, знакомый с кадровым решением, — пишет издание.

3 декабря стало известно, что генеральный директор холдинга VK, который ранее назывался Mail.Ru Group, Борис Добродеев принял решение оставить свою должность. При этом в холдинге добавили, что Добродеев будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в компании не появится новый гендиректор.

2 декабря сообщалось, что холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз» и вышел из капитала VK. Совет директоров «Согаза», как уточняется, одобрил 45-процентное участие в капитале компании, контролирующей 57,3 процента голосов VK. Группа рассматривает данную покупку как стратегическую инвестицию.