«Ты дал мне так много!»: сын Градского написал трогательное послание умершему отцу

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Старший сын умершего народного артиста России и музыканта Александра Градского Даниил простился с отцом. Трогательное послание он опубликовал в личном блоге в социальных сетях.

Даниил обратился к родителю и поблагодарил его за любовь, заботу и поддержку. К эмоциональному тексту он приложил снимок. На нем молодой Градский в фирменных очках держит на руках старшего наследника.

— Папуля, я очень тебя люблю! Ты дал мне так много! Благодарю тебя за все. Пускай земля будет тебе пухом, а душа — в раю, — цитирует слова Даниила издание Starhit.

Подписчики написали в комментариях слова поддержки и выразили искренние соболезнования близким Александра Градского.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной стал инфаркт головного мозга. Прощание с Градским состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».