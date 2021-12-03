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Колокольцев потребовал уделить внимание профилактике преступлений среди иностранцев в Адыгее

Илья Ашуров

Происшествия
Колокольцев потребовал уделить внимание профилактике преступлений среди иностранцев в Адыгее
Фото: Администрация президента РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев потребовал уделить большее внимание профилактике преступлений со стороны ранее судимых, а также среди иностранных граждан в Адыгее. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 3 декабря, в ходе представления в режиме видеоконференции нового руководителя ГУ МВД по региону Олега Безсмельницына.

Колокольцев отметил, что Безсмельницын служит в органах внутренних дел почти 25 лет. За это время он приобрел «богатый практический опыт», а также проявил себя в качестве «грамотного руководителя».

Во время своего выступления глава МВД обратил внимание на рост количества преступлений в республике, которые совершают ранее судимые люди и иностранные граждане. По его словам, по этой причине следует уделять больше внимания вопросам профилактики преступлений подобного рода.

Кроме того, Колокольцев отметил, что в настоящее время особое внимание стоит уделить борьбе с правонарушениями в сфере IT.

— В условиях пандемии востребованность онлайн-сервисов возросла многократно. Как следствие, информационные технологии все чаще применяются в качестве инструмента для совершения преступлений. Соответственно, нужно постоянно вносить коррективы в организацию и методы своей работы, — сказал министр.

В начале ноября Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. Им стал генерал-майор полиции Андрей Мишагин. Ранее он возглавлял управление МВД России по Ульяновской области.

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