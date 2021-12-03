«Жесткий контраст»: Глюкоза опубликовала видео с дочкой после скандала с курилками

Фото: instagram/glukozamusic

Певица Натальи Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, недавно оказалась в центре скандала благодаря своей дочери Лиде. Девочку выгнали из школы за курение. После инцидента певица предложила оборудовать в школах курилки для детей, чем вызвала неоднозначную реакцию у общественности.

Позднее Глюкоза отправилась на светское мероприятие в компании дочки, откуда опубликовала видео. На кадрах певица в блестящем платье в пол серебряного цвета позирует вместе с наследницей перед камерами. Ее дочь выбрала для выхода в свет черный наряд — платье и накидку. Дополнила образ Лида грубыми ботинками.

Звездная мама и ее дочь, благодаря своим лукам, выглядели словно инь и ян. Поклонники обратили внимание на этот контраст и разделились на две группы. Одни осыпали маму с дочкой комплиментами, другие же отметили тяжелый характер наследницы.

«Девочка, видно, с характером»; «Жесткий контраст»; «Природа отдыхает!»; «Бесенок и фея»; «Красивая, никогда не скажешь, что мама и дочь»; «У Джоли дочь образумилась, надеюсь, и ваша сможет»; «Обожаю вашу Лиду»; «Какие они разные», — написали пользователи Сети.

До этого Глюкоза рассказала, что в подростковом возрасте попала в СИЗО «Бутырская тюрьма» из-за наркотиков. По ее словам, в 15 лет она встречалась с молодым человеком, который занимался продажей запрещенных веществ. Также Ионова отметила, что в то время многие люди из ее окружения употребляли тяжелые наркотики