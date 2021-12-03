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Выписан из больницы последний пострадавший при стрельбе в Пермском университете

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Выписан из больницы последний пострадавший при стрельбе в Пермском университете
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном медицинском учреждении завершил реабилитацию последний пострадавший в результате инцидента со стрельбой в Пермском государственном университете. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

— Последний пациент, который находился на лечении в федеральном центре, был выписан и вчера (2 декабря — прим. «ВМ») прибыл в Пермь, — передает сообщение минздрава РИА Новости.

По данным ведомства, остальные пострадавшие, которые находились на лечении в пермских больницах, были выписаны к середине октября.

В Москву спецбортом МЧС России направляли семерых человек, из которых шестеро находились в тяжелом состоянии. В течение октября и ноября врачи выписали шесть пациентов.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. 14 октября суд арестовал его на два месяца.

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