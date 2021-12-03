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Путин поручил продлить компенсацию комиссий бизнесу за использование системы быстрых платежей

Анастасия Колоскова

Экономика
Путин поручил продлить компенсацию комиссий бизнесу за использование системы быстрых платежей
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров и Центробанку продлить компенсацию комиссий за использование системы быстрых платежей малому и среднему бизнесу до 1 июля следующего года. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 3 декабря.

— Обеспечить продление до 1 июля 2022 года возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства в полном объеме за счет средств федерального бюджета сумм банковских комиссий, уплаченных этими субъектами за совершение физическими лицами операций по оплате товаров, работ, услуг с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, — говорится в тексте поручения, подготовленного по итогам инвестиционного форума «Россия зовет!»

Летом нынешнего года российский лидер на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о будущих мерах по компенсации небольшому бизнесу комиссии за использование СБП.

15 ноября стало известно, что президент России поручил правительству вместе с комиссиями Госсовета предусмотреть в плане реализации транспортной стратегии расширение сети авиаперевозок внутри регионов. Сроком исполнения поручения является 30 марта 2022 года.

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