Фото: Пресс-служба суда

Суд в Москве продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой. Об этом «ВМ» сообщил пресс-секретарь Тверского суда в пятницу, 3 декабря.

— Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания М. Раковой под стражей на срок до 6 марта 2022 года, — заключила собеседница «ВМ».

Днем 3 декабря сообщалось, что следователи столичного управления МВД подали в суд постановление о продлении срока задержания под стражей Раковой и Зуева по делу о мошенничестве. Ведомство попросило продлить арест до 6 и 7 марта следующего года соответственно.

Также 3 декабря МВД предъявлено новое обвинение экс-руководителю ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

2 декабря «ВМ» сообщала, что обвинение предъявлено экс-заместителю министра просвещения России Марине Раковой обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).