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Британцы сравнили Блинкена с побитым щенком на встрече с Лавровым

Анастасия Колоскова

Политика
Британцы сравнили Блинкена с побитым щенком на встрече с Лавровым
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали прошедшие переговоры глав МИД России и Госдепа США, нелестно отозвавшись по поводу внешнего вида и поведения Энтони Блинкена на встрече в Стокгольме.

— Посмотрите на его жестикуляцию. Блинкен выглядит как побитый щенок, — обратил внимание пользователь с ником Dave.

Большинство читателей отметили, что в ситуации по Украине Запад предпринимает попытку снять с себя ответственность за эскалацию конфликта, полностью переложив ее на Россию.

По словам Rory, ни для кого не остается секретом, что «США ведут себя словно вышедший из-под контроля младенец в этом ужасающем конфликте вокруг Украины».

— НАТО вмешалось в ситуацию после выборов на Украине в 2014 году, так еще и разместила свои войска на границе с Россией, которую они теперь обвиняют в перемещении войск внутри своей территории, — написал Steve777.

Ряд пользователей вспомнили, что отношения между США и Россией были гораздо теплее во время президентства Дональда Трампа. Они высказали предложение обратиться к экс-президенту, чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации.

2 декабря глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном в Стокгольме на полях министерского заседания ОБСЕ.

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