Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 3 декабря.

— Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии, — отмечается в сообщении.

Главы государств договорились, что военные обеих стран продолжат совместно работать в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.

Политолог отметил, что политика турецкого лидера, как и всех правителей страны, в далеком прошлом — это «многосторонний торг». Страна пытается войти в любую какую-то ситуацию и наладить торг с разными сторонами, ища выгоду для себя. Эрдоган продолжает старую османскую политику. В этом смысле нет ничего нового, сказал политолог.