Росстат отметил сокращение уровня бедности в стране

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За первые десять месяцев 2021 года в России уровень бедности сократился на 1,1 процента. За это время в стране насчитали 17,6 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума, тогда как за алогичный период прошлого года их было 19,6 миллиона. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил Росстат.

Так, по данным ведомства, уровень бедности с января по сентябрь составил в России 12,1 процента против 13,3 процента в 2020-м.

Отмечается, что с 2021 года власти изменили порядок и периодичность расчета величины прожиточного минимума, из-за чего возникли сложности с корректным сравнением показателей бедности нынешнего года с данными предыдущих лет, в том числе с базовым 2017 годом, заложенным главой государства в указе о национальных целях до 2030 года.

В конце ноября правительство страны утвердило свои постановлением правила определения границ бедности в стране, которые используются в оценках показателя «уровень бедности», начиная с I квартала 2021 года. Значения границ бедности с этого периода определяются путем умножения значений базовых границ бедности (величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года) на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года.

После этого данные по уровню бедности стали относительно сопоставимыми с показателями прошлых лет.

Число граждан, находящихся за уровнем бедности в III квартале текущего года на фоне разовых выплат и роста зарплат снизилось до 16 миллиона человек (18,8 миллиона человек в III квартале 2020 года). Так, уровень бедности сократился до 11 процентов (с 12,8 процента).

В I квартале 2021-го в России насчитывалось 20,8 миллиона бедняков (уровень бедности — 14,2 процента), во II квартале это число увеличилось до 18,2 миллиона человек (12,5 процента).

В исследовании отмечается, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер. Он поднимается до максимума в I квартале и снижается до минимума в IV квартале. Эта связано с выплатами премий в конце года. В связи с этим, корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом, пишет «Интерфакс».

До этого ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил, зачем России нужна новая методика оценки уровня бедности. По его словам, переход на новый показатель оценки бедности — нужная мера. Она не поможет в борьбе с бедностью, но даст представление о том, как меняется уровень благосостояния граждан в зависимости от динамики инфляции.