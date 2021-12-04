Начальника полиции столичного района Ростокино арестовали в Москве

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Столичный Пресненский суд арестовал начальника отдела полиции по району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в суде.

Полковнику Гоцуляку вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении начальника отдела полиции по Ростокино возбудили из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или заместителя начальника ФНС по Самарской области. В четверг, 2 декабря, полковника Гоцуляка задержали, по данным издания РБК.

3 декабря суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Томской области. Сергей Арефьев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, в ведении Арефьева находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства томской компании. Чиновник заявил представителям компании, что за денежное вознаграждение дело будет прекращено. Также он лично встречался с исполнительным директором компании и требовал передать ему взятку.