Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Начальника полиции столичного района Ростокино арестовали в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Начальника полиции столичного района Ростокино арестовали в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный Пресненский суд арестовал начальника отдела полиции по району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в суде.

Полковнику Гоцуляку вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении начальника отдела полиции по Ростокино возбудили из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или заместителя начальника ФНС по Самарской области. В четверг, 2 декабря, полковника Гоцуляка задержали, по данным издания РБК.

3 декабря суд арестовал главу отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Томской области. Сергей Арефьев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, в ведении Арефьева находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководства томской компании. Чиновник заявил представителям компании, что за денежное вознаграждение дело будет прекращено. Также он лично встречался с исполнительным директором компании и требовал передать ему взятку.

Читайте также:
Мошенничество Москва Аресты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте