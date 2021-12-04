СМИ: Россия расширит военное присутствие на Курилах

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Россия планирует расширить военное присутствие на острове Курильской гряды Матуа. Об этом сообщил информированный источник.

​Ранее в Восточном военном округе сообщили, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые способны поражать ракетами морские цели на дальности 350 километров и наземные — на дальности 450 километров.

— На Матуа, кроме БРК «Бастион», в ближайшей перспективе планируется разместить системы ПВО, а также различные средства РЭБ, — рассказал собеседник РИА Новости.

Он отметил, что удобное расположение острова в центре Курильской гряды позволяет контролировать и прикрывать ключевой для РФ океанский район на Дальнем Востоке.

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Его площадь составляет 52 квадратных километра.

Японцы испугались из-за ракет России на Курилах. Ряд пользователей в Японии заявили, что российские учения с применением ракетных систем С-300 на Курильских островах представляют опасность для их страны.