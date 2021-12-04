«Господи, как исхудала»: МакSим напугала поклонников внешним видом

Фото: instagram/maksimartist

Российская певица МакSим удивила поклонников своим внешним видом после болезни. В своем Instagram звезда опубликовала фото, на котором она позирует на каблуках в коротком черном платье.

При этом фанаты обратили внимание не только на красивый образ певицы, но и на ее фигуру. По словам пользователей, артистка сильно похудела после перенесенного COVID-19.

«Господи, как исхудала»; «Вы очень красивая! Но не много похудели) надеюсь со здоровьем у вас все хорошо!»; «Нежная, хрупкая и сильная внутри. Выздоравливай»; «Какие ножки и какая вы тонкая», — написали поклонники.

Летом МакSим переболела коронавирусом в тяжелой форме. Певица была госпитализирована, после чего певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время артистку перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Исполнительница провела в медикаментозном сне почти два месяца.

12 ноября телеврач Елена Малышева с восторгом рассказала о лечении певицы МакSим, которая летом боролась с воспалением легких и была на грани жизни и смерти.