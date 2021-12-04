СМИ: Турция продала Украине больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось

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Турция продала Украине гораздо больше беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, нежели было известно до этого. В будущем на Украину могут поставить новые партии техники. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Турции.

По данным агентства, Турция поставила Киеву несколько десятков беспилотников. Еще как минимум 24 единицы этой техники могут поставить украинской стороне в будущем.

В правительстве Турции, а также в пресс-службе производителя аппаратов отказались комментировать эту информацию.

О том, что Украина применила ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства против сил ополчения, стало известно во вторник, 26 октября. Силы ВСУ нанесли удар по батарее дальнобойной артиллерии в районе села Гранитное.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.