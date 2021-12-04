Проверка «Спутника V» со стороны ВОЗ состоится не ранее января 2022 года

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Инспекция специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России для проверки препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» пройдет не раньше января 2022 года. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

В ВОЗ также напомнили, что в конце ноября состоялась встреча с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в рамках которой обсуждалась необходимость получения дополнительных сведений о качестве препарата.

— Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены, — цитирует сообщение организации РИА Новости.

2 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины «Спутник V» из-за бюрократических препятствий.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».