Почти 500 допинговых дел ведется в отношении российских спортсменов

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Антидопинговые организации на основе изъятых из столичных лабораторий тестов и базы данных LIMS продолжают расследовать 492 дела. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На заседании совета учредителей агентства, состоявшемся в Париже 25 ноября, был представлен новый отчет по делу московской лаборатории.

В отчете говорится, что полученные материалы послужили основанием для открытия 793 дел, в которых фигурирует 751 спортсмен из России.

Открытие 63 дел приходится на случаи перепроверки проб, остальные 730 дел базируются на данных базы LIMS.

Расследования ведутся по 465 делам. Их ведут 39 соответствующих антидопинговых организаций. Еще 27 дел находятся на этапе вынесения решения.

При этом 189 случаев были уже рассмотрены, по 99 делам спортсмены из РФ уже понесли наказание, по 13 делам фигуранты были оправданы. По восьми делам Всемирное антидопинговое агентство не согласилось с решением организаций и оспорило их в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает ТАСС.

9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.