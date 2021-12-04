Проверку после сейсмической активности начали на шахте «Черемуховская — Глубокая»

Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку после сейсмической активности на шахте «Черемуховская — Глубокая» в Свердловской области. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проконтролируют соблюдение на объекте правил безопасности при проведении работ и законодательства об охране труда.

— Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов... По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все сотрудники предприятия были выведены на поверхность после инцидента.

Горный удар на шахте «Черемуховская — Глубокая» в Свердловской области произошел в субботу, 4 декабря.

Это не первый инцидент на шахте в России за последнее время. Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали 99 человек, из которых 51 погиб, в том числе пять спасателей. Среди пострадавших в основном числятся шахтеры, однако есть и 11 горноспасателей.