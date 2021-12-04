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На шахте «Черемуховская — Глубокая» под Свердловском произошел горный удар

Полина Долганова

Происшествия
На шахте «Черемуховская — Глубокая» под Свердловском произошел горный удар
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На шахте «Черемуховская — Глубокая» в Свердловской области произошел горный удар. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

— Зарегистрирована сейсмическая активность — горный удар — на шахте «Черемуховская — Глубокая» ОАО «СУБР», — рассказали в ведомстве.

Информации о пострадавших в инциденте пока не поступало.

В настоящее время объект работает в штатном режиме. К решению проблемы горноспасатели не привлекались.

Это не первый инцидент на шахте в России за последнее время. Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали 99 человек, из которых 51 погиб, в том числе пять спасателей. Среди пострадавших в основном числятся шахтеры, однако есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

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