Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

Анастасия Колоскова

В мире
Эрдоган изменил экспортный бренд Турции
Фото: Pixabay

Новым экспортным брендом Турции станет термин Türkiye. Указ об этом, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовали в официальном издании Resmi Gazete.

Согласно документу, турецкая продукция будет экспортироваться под единым брендом Made in Türkiye вместо прежнего Made in Turkey. В указе говорится, что ребрендинг позволит подтвердить добросовестность местных экспортеров. Кроме того, по мнению властей, термин Türkiye наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Это же вариант написания станет использоваться в общении с другими странами и иностранными и организациями, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Турция продала Украине гораздо больше беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, нежели было известно до этого. В будущем на Украину могут поставить новые партии техники.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.

Читайте также:
Турция Реджеп Эрдоган ребрендинг
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте