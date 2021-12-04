Эрдоган изменил экспортный бренд Турции

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Новым экспортным брендом Турции станет термин Türkiye. Указ об этом, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовали в официальном издании Resmi Gazete.

Согласно документу, турецкая продукция будет экспортироваться под единым брендом Made in Türkiye вместо прежнего Made in Turkey. В указе говорится, что ребрендинг позволит подтвердить добросовестность местных экспортеров. Кроме того, по мнению властей, термин Türkiye наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Это же вариант написания станет использоваться в общении с другими странами и иностранными и организациями, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Турция продала Украине гораздо больше беспилотных аппаратов Bayraktar TB2, нежели было известно до этого. В будущем на Украину могут поставить новые партии техники.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.