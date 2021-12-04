Полицейские в Жуковском спасли стоявшую на выступе балкона пенсионерку

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Сотрудники полиции предотвратили трагедию в подмосковном Жуковском, где пожилая женщина оказалась на выступе балкона второго этажа. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Об инциденте, произошедшем на улице Молодежной, в полицию заявили очевидцы.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что пенсионерке, находящейся на высоте второго этажа угрожает опасность. Стражи порядка оперативно приняли решение подогнать под балкон машину скорой помощи, которая оказалась неподалеку. Правоохранители забрались на крышу автомобиля, сняли женщину и передали ее медикам для оказания необходимой помощи.

— В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей и спасение человека, — говорится в сообщении ведомства.

В апреле на севере столицы женщина во время мытья окна не удержалась и упала с высоты десятого этажа. Москвичка выжила. Прибывшие спасатели оперативно передали ее бригаде скорой помощи.