Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о закупке Москвой современного оборудования для лечения суставов

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин рассказал о закупке Москвой современного оборудования для лечения суставов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Для 24 столичных больниц были закуплены артроскопические стойки, позволяющие на самом современном уровне лечить суставы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 декабря.

— Закупили для 24 больниц артроскопические стойки для лечения суставов. Оптика вводится в сустав через мини-разрез и дает очень качественную картинку. Хирурги проводят диагностику и операции с высокой точностью, — написал глава города на своей странице в социальной сети Twitter.

Мэр отметил, что вовремя проведенная артроскопия позволит избежать протезирования.

Сергей Собянин добавил, что оборудование было закуплено по контрактам жизненного цикла, согласно условиям которых поставщик обеспечивает гарантию на весь срок службы медтехники.

Мэр Москвы напомнил, что столица заключает контракты жизненного цикла с 2019 года. За это время городские поликлиники и больницы пополнились более 5 тысячами единиц современной техники, в том числе аппаратами КТ, МРТ, рентгенами и ангиографами.

Накануне Сергей Собянин заявил, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Читайте также:
Сергей Собянин оборудование Медицина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте