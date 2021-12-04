Сергей Собянин рассказал о закупке Москвой современного оборудования для лечения суставов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Для 24 столичных больниц были закуплены артроскопические стойки, позволяющие на самом современном уровне лечить суставы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 декабря.

— Закупили для 24 больниц артроскопические стойки для лечения суставов. Оптика вводится в сустав через мини-разрез и дает очень качественную картинку. Хирурги проводят диагностику и операции с высокой точностью, — написал глава города на своей странице в социальной сети Twitter.

Закупили для 24 больниц артроскопические стойки для лечения суставов. Оптика вводится в сустав через мини-разрез и дает очень качественную картинку. Хирурги проводят диагностику и операции с высокой точностью. Если делать артроскопию вовремя, можно обойтись и без протезирования. pic.twitter.com/h3EorJTZfo — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 4, 2021

Мэр отметил, что вовремя проведенная артроскопия позволит избежать протезирования.

Сергей Собянин добавил, что оборудование было закуплено по контрактам жизненного цикла, согласно условиям которых поставщик обеспечивает гарантию на весь срок службы медтехники.

Мэр Москвы напомнил, что столица заключает контракты жизненного цикла с 2019 года. За это время городские поликлиники и больницы пополнились более 5 тысячами единиц современной техники, в том числе аппаратами КТ, МРТ, рентгенами и ангиографами.

Накануне Сергей Собянин заявил, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.