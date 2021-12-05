Роспотребнадзор выявил COVID-19 у девяти прибывших из ЮАР россиян

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Девять россиян, прилетевших из ЮАР, сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье, 5 декабря.

— Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением, — говорится в сообщении.

Специалисты, как уточняется, занимаются установлением их штаммовой принадлежности. Ситуация находится на особом контроле, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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1 декабря китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое может послужить основой для создания универсальной вакцины от коронавируса. Посредством опытов с помощью криоэлектронного микроскопа удалось выяснить, что антитело 35B5 действует на часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.