Три лыжника погибли при сходе лавины в горах Австрии

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Три лыжника погибли и двое получили ранения в результате схода лавины в Австрии. Об этом сообщили местные власти в воскресенье, 5 декабря.

Они, как уточняется, были частью группы из 11 человек, восемь из которых сбил слой снега шириной примерно 200 метров. Двое людей оказались под снегом, но в итоге им удалось освободиться.

Спасателям удалось обнаружить еще двоих с помощью поисковых устройств. Один был к тому моменту уже мертв, а другой позднее скончался в больнице в Клагенфурте.

Тело третьего лыжника удалось найти через четыре часа после схода лавины из-за отсутствия при нем поискового устройства. Среди погибших был Рене Хофер, чемпион мира по мотокроссу среди юниоров, отмечает AP.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».