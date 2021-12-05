Путин заявил, что Красный Крест нуждается в правовой базе

Фото: Администрация президента РФ

Правовая база необходима для работы Красного Креста Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Если говорить о российском Красном Кресте и законе о Красном Кресте, то я готов полностью согласиться с тем, что такой нормативный акт востребован, — сказал глава государства.

На данный момент ведется обсуждение данного законопроекта на уровне депутатов, отметил Путин во время видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, стенограмма переговоров выложена на сайте Кремля.

Кроме этого, он подчеркнул, что российские власти будут спокойно и аккуратно продолжать движение в данном направлении.

Владимир Путин также упомянул то, что русский язык должен использоваться в качестве рабочего в Федерации Красного Креста и Полумесяца.

— Мы сделаем всё, чтобы русский язык приобрел такое качество, — заверил президент.

В этом же разговоре президент России Владимир Путин сообщил, что власти при решении задач вакцинации от коронавируса стараются идти по пути убеждения.