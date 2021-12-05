Путин заявил, что Красный Крест нуждается в правовой базе
Правовая база необходима для работы Красного Креста Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
— Если говорить о российском Красном Кресте и законе о Красном Кресте, то я готов полностью согласиться с тем, что такой нормативный акт востребован, — сказал глава государства.
На данный момент ведется обсуждение данного законопроекта на уровне депутатов, отметил Путин во время видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, стенограмма переговоров выложена на сайте Кремля.
Кроме этого, он подчеркнул, что российские власти будут спокойно и аккуратно продолжать движение в данном направлении.
Владимир Путин также упомянул то, что русский язык должен использоваться в качестве рабочего в Федерации Красного Креста и Полумесяца.
— Мы сделаем всё, чтобы русский язык приобрел такое качество, — заверил президент.
В этом же разговоре президент России Владимир Путин сообщил, что власти при решении задач вакцинации от коронавируса стараются идти по пути убеждения.