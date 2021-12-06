Полицейские задержали мужчину, проникшего в тоннель метрополитена

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина, который забрался на крышу вагона на Калужско-Рижской линии московского метро, находился в неадекватном состоянии. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщается на сайте МВД Медиа.

Из-за данного инцидента вечером в воскресенье от станции «Октябрьская» до «Новые Черемушки» движение поездов было приостановлено. Позднее движение поездов восстановили. При задержании полицейскими мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час.

— Задержан молодой человек 1997 года рождения в неадекватном состоянии, который забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов. Он доставлен в комнату полиции, — следует из сообщения.

5 декабря в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. При этом движения временно не было от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека. Вскоре специалистам удалось восстановить движение на Калужско-Рижской линии.