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Движение поездов затруднено на оранжевой ветке метро из-за человека на путях

Иван Юминов

Происшествия
Движение поездов затруднено на оранжевой ветке метро из-за человека на путях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 5 декабря.

— На центральном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

При этом вовсе движения временно нет от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Поезда следуют в обратном направлении с увеличенными интервалами. Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе.

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