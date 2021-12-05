Движение поездов восстановили на оранжевой ветке московского метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалистам удалось восстановить движение на Калужско-Рижской линии метрополитена. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 5 декабря.

— Движение поездов на участке Калужско-Рижской (6) линии восстановлено и вводится в график, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 декабря в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. При этом вовсе движения временно не было от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе.