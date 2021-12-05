Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение поездов восстановили на оранжевой ветке московского метро

Иван Юминов

Происшествия
Движение поездов восстановили на оранжевой ветке московского метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалистам удалось восстановить движение на Калужско-Рижской линии метрополитена. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 5 декабря.

— Движение поездов на участке Калужско-Рижской (6) линии восстановлено и вводится в график, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 декабря в департаменте сообщили, что интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. При этом вовсе движения временно не было от станции метро «Октябрьская» до «Новые Черемушки». Остановка движения произошла из-за залезшего на крышу вагона человека.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе.

Читайте также:
Метро Москва Транспорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте